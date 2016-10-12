"صحة الدقهلية": إعدام 275 كيلو أغذية متنوعة و30 لتر عصير بمحيط المدارس

كلف الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة وكل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إدارتى مراقبة الاغذية وصحة البيئة، بتكثيف المرور على المدارس والمنشآت التعليمية، وسحب عينات عشوائية من المدارس والمنافذ الغذائية المحيطة بها فى نطاق جميع الإدارات الصحية.

و تم سحب 764 عينة مياه عشوائية من المدارس، وتم سحب عدد 843 عينة مواد غذائية من كانتين (مقصف) المدارس والمنافذ الغذائية المحيطة بها، وتم إعدام 275 كيلو أغذية متنوعة و30 لتر عصير، وتم تحرير 50 محضرا، كما تم رفع درجة الاستعداد بإدارة المعامل، لاستقبال هذا الكم من العينات فى يوم واحد لإجراء الفحص الكيميائى والبكتريولوجى.

كما تم وضع جهة يومية لمراقبة جميع المدارس على مستوى الشهر .