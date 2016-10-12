قنصل تنزانيا يزور جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عصام الكردى نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمكلف بتسيير أعمال الجامعة، اليوم الأربعاء، قنصل تنزانيا عباس جوما، بغرض توطيد العلاقات بين الجانبين، والاستفادة من المنح التعليمية والدراسية التي تقدمها الجامعة للدارسين لأبناء دول حوض النيل.

وحضر اللقاء الدكتور هاشم جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم رحاب منسق العلاقات الافريقية بالجامعة وحسب بيان الجامعة، تم مناقشة سبل الاستفادة من المنح الدراسية التى تقدمها جامعة الاسكندرية وعددها 35 منحة لدول حوض النيل للدراسة بمرحلتى الماجستير والدكتوراة بمختلف التخصصات بكليات ومعاهد الجامعة بغرض تأهيل الكوادر الافريقية فى مختلف التخصصات العلمية ، كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة الاسكندرية وجامعة دار السلام بتنزانيا للتعاون فى المجالات الأكاديمية والمشاركة فى المشروعات البحثية والأنشطة الأكاديمية التى سيتم الاتفاق عليها وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بهدف الدراسة أو التدريب .

ورحب "الكردى" باستقبال الطلاب التنزانيين الراغبين فى استكمال دراستهم بجامعة الاسكندرية بنظام Shadow System أسوة بما هو متبع مع طلاب جامعة موى بكينيا والاستفادة من برامج التبادل الطلابى للطلاب التنزانيين الدارسين بكلية الطب للتدريب بكلية الطب جامعة الاسكندرية والمستشفيات الجامعية على نحو متميز والحصول على شهادة معتمدة فى نهاية التدريب .