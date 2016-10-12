"الإسكندرية" تطلق مبادرة" علشانك يا إسكندرانى"

أطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة " علشانك " يا اسكندراني والتي تبدأ فاعلياتها يوم السبت القادم ١٥ أكتوبر الجاري ، و ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الاسكندرية بضرورة توفير السلع الغذائية المختلفة وتداولها للمواطنين بأسعار منخفضة ، وتسهيل عرضها من خلال منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية " أليكس ماركت " ، وضرورة محاربة الغلاء وتشديد الرقابة على الأسواق

وتنطلق المبادرة من شركة مجمعات إسكندرية المبادرة تحت رعاية المحافظة فى " ٢٠٠ " فرع من فروع شركة المجمعات بجميع أنحاء المحافظة وبمشاركة عدد كبير من الشركات المسوقة والمنتجة للسلع بتخفيضات تصل إلي ٢٥٪‏ على جميع السلع ، كما توفر المبادرة هدايا للأطفال وجوائز قيمة للكبار

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية وجميع أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الغلاء