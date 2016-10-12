مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مصر دولة محورية ونصر أكتوبر أعاد كرامتنا

أكد اللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر مع قرار وقف إطلاق النار على أرض سوريا، وذلك للاتجاه نحو الحل السياسى لتسوية الأزمة، موضحا أن الأمن القومى العربى متكامل مع الأمن القومى المصرى، والصراع فى سوريا إقليمى ودولى مضيفا: "مصر الجغرافيا ومصر الشرق الأوسط وسياستها الخارجية تقوم على القيم والمبادىء، نسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا"" .

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مركز الإعلام فى قصر ثقافة الزقازيق، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ونائبة اللواء سامى سيدهم، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر .

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن انتصارات 6 أكتوبر، استمد من خلالها شعب مصر كرامته، لنستعيد شرف العسكرية المصرية والتى أحدثت زلزال، بتوجيه ضربة عسكرية وقوية للعدو الإسرائيلى بقصفه بــ 2000 ضربة مدفعية، و 200 طائرة لتشل حركته وتقضى عليه فى 6 ساعات، لافتاً إلى أن هذه العزيمة والإصرار جاءت من الشعب المصرى، الذى أعطى آملاً لقواته المسلحة بتحطيم خط بارليف وعبور قناة السويس ، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية جديرة باحترام شعبها، وقادرة على حماية أمن واستقرار الوطن.

وقام محافظ الشرقية بإهداء درع المحافظة للواء محمود خلف الخبير العسكرى والاستراتيجى، تكريما وتقديرا لدوره فى حرب أكتوبر المجيدة ومشاركته الوطنية فى صفوف قواتنا المسلحة. .

وعلى هامش الندوة، قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بتكريم العسكريين والمحاربين القدماء بمحافظة الشرقية والمنظمين لمهرجان الشرقية للخيول العربية وعدد من رجال الإعلام والصحافة وشباب منتدى الحوار الوطنى، بمنحهم شهادات تقدير ومياليات تذكارية، عرفانا وتقديرا لدورهم فى دعم وتنمية ومساندة محافظة الشرقية .

وقال المحافظ، إن التكريم يعطى طاقة نور ويولد أمل ينبعث فى النفوس لتبنى وطنها.