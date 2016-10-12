محمد بن زايد يستقبل أمين عام الجامعة العربية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ورحب سموه بالأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف ومصالح الدول العربية.. واطلع من معالي أحمد أبو الغيط على أهم الخطوط العريضة لعمل الجامعة في الفترة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية وحجم التنسيق بين الجامعة العربية والمجتمع الدولي حيالها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تعزيز وتنمية وتطوير العمل العربي المشترك تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة للشعوب العربية في التنمية والبناء والاستقرار وشدد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجامعة الدول العربية وجهود أمينها العام في خدمة القضايا العربية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إن مسألة ادارك حجم التحديات التي تحيط بالأمة العربية ومدى تأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة يعد المنطلق الأساسي لنوع وحجم العمل للجامعة والدول العربية على حد السواء.

وذكر سموه أن على الدول العربية والجامعة العربية مسؤولية تاريخية أمام ما يحدث من فوضى ودمار لبعض الدول العربية .. مشيرا سموه إلى أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية كان أحد أهم المواقف التي حققت نجاحا في فترة زمنية حرجة ووضعت حدا لتدخلات أجنبية في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مبدأ التضامن والتكاتف وتوحيد الرؤى والطاقات وتسخير الإمكانيات هو الداعم الأساسي لبناء العمل العربي المشترك ووضع الخطط الاستراتيجية الحقيقية لمستقبل وأمن المنطقة.

وشدد سموه على أن أهمية وفاعلية العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وأدواته ليس فقط على الجانب السياسي فقط بل يشمل كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفها المشرفة لتعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالحها.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.