العثور على الطفلة المتغيبة في رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن العثور على الطفلة الباكستانية خديجة بلال محمد بلال والتي تبلغ من العمر 8 سنوات والتي تغيبت عن منزل ذويها منذ يومين، وهي في حالة صحية جيدة، وأكدت الشرطة أنها ستعلن كافة التفاصيل غدا بيان رسمي.

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