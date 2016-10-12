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العثور على الطفلة المتغيبة في رأس الخيمة

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العثور على الطفلة المتغيبة في رأس الخيمة العثور على الطفلة المتغيبة في رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن العثور على الطفلة الباكستانية خديجة بلال محمد بلال والتي تبلغ من العمر 8 سنوات والتي تغيبت عن منزل ذويها منذ يومين، وهي في حالة صحية جيدة، وأكدت الشرطة أنها ستعلن كافة التفاصيل غدا بيان رسمي.
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