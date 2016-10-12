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سيف بن زايد يزور أحد مراكز تدريب القوات البرية

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سيف بن زايد يزور أحد مراكز تدريب القوات البرية سيف بن زايد يزور أحد مراكز تدريب القوات البرية

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى أحد مراكز تدريب القوات البرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح عن مهام وواجبات وإمكانيات وقدرات المركّز، ثم قام سمّوه بعد ذلك بجولة على مرافق المركز المختلفة، حيث شاهد بعض التدريبات التي تجريها إحدى وحدات مجموعة لواء زايد/3.

كما التقى سموه بعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مركز التدريب ومجموعة لواء زايد /3 وتبادل معهم الحديث والتقط معهم الصور التذكارية.

وفي ختام الزيارة تم تقديم هدايا رمزية لسموه بمناسبة زيارته للمركز حيث تم توديع سموه بمثل ما استقبل بِه من حفاوة وتقدير.

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