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ابن دونالد ترامب: تصريحات والدى عن النساء مجرد "ثرثرة"

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ابن دونالد ترامب: تصريحات والدى عن النساء مجرد "ثرثرة" ابن دونالد ترامب: تصريحات والدى عن النساء مجرد "ثرثرة"

>كتب: هاشم الفخرانى

قال أريك نجل مرشح الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية، إن تصريحات والده المثيرة للجدل حول النساء كانت ثرثرة لـ"ألفا" من الذكور، وكانت غير مقبولة.

 

ونقلت قناة "سى ان ان" عن أريك ترامب قوله: "كلنا نخطأ ونعتذر لهذا أو ذاك، وكان ذلك ثرثرة بين اثنين من "ألفا الذكور" (كبار الذكور)، وإن ذلك كان خطأَ".

 

وكان المرشح الجمهورى دونالد ترامب، قد أكد سابقا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسى بعد توجيه انتقادات شديدة إليه، إثر نشر شريط يروى فيه كيفية تحرشه بالنساء، قائلا: "وسائل الإعلام والمؤسسة السياسية الحاكمة تطمح إلى إخراجى من السباق الانتخابى، لن أنسحب أبدا من السباق، لن أخيب أمل مؤيدى ترشيحى".

 

ونشر ترامب فيديو قال فيه: "كنت مخطئا وأعتذر"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه "شخصا منزها عن الخطأ" ولم يحاول تقديم نفسه "كرجل مثالى".

 

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب هذه التصريحات، حتى من قبل العديد من أعضاء الحزب الجمهورى، حيث أشار استطلاع جديد للرأى العام إلى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون تتقدم على ترامب بـ8 نقاط بعد المناظرة الثانية بينهما.

 


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