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الجهاد الإسلامى: الحكم على المقدم أسامة عرب مسيس ومحاولة لقمع الأصوات الحرة

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الجهاد الإسلامى: الحكم على المقدم أسامة عرب مسيس ومحاولة لقمع الأصوات الحرة الجهاد الإسلامى: الحكم على المقدم أسامة عرب مسيس ومحاولة لقمع الأصوات الحرة

>كتب أحمد جمعة

استنكر داوود شهاب مدير المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، الحكم الصادر بحق المقدم أسامة أبو عرب من قبل المحكمة العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله، بسبب انتقاده مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى جنازة شيمون بيريز.

 

واعتبر شهاب، فى تصريح صحفى له اليوم الأربعاء، هذا الحكم مسيس ويندرج فى سياق محاولات قمع الأصوات الحرة الملتزمة بالثوابت والمنحازة لتضحيات الشهداء والأسرى ومعاناة الشعب الفلسطيني.

 

وأعلن شهاب عن التضامن الكامل مع المقدم "أبو عرب" ومع عائلته وكل الأحرار أمثاله.


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