المدرب العام بالأهلي : الفريق حقق مكاسب عديدة من فترة توقف الدوري

صرح أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق حقق مكاسب عديدة من فترة التوقف الحالية للدوري والتي تخللها مباراتي العبور و الشرقية للدخان الوديتين، والتي حسمهما الأهلي بنتيجة 1 – 5 و 3 – صفر على الترتيب، في إطار الإستعدادات لمواجهة الداخلية، والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح أيوب أنه في مقدمة المكاسب التي حققها الجهاز الفني من فترة التوقف والوديتين الوقوف على مستوى بعض اللاعبين بالفريق، إضافة إلى قياس قدرات اللاعبين على استيعاب الجمل الفنية التي تم الإتفاق عليها في التدريبات.

وأضاف أنه قد ارتفعت درجة الإنسجام بين جميع اللاعبين سواء الذين شاركوا في الثلاث مباريات الأولى في بداية الدوري أو الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة حتى الآن في مباريات الرسمية.

وأكد أن كل لاعب سيحصل على فرصته في المشاركة ولكن فى الوقت المناسب، ووفقًا لحالة الفريق ورؤية الكابتن حسام البدري الفنية.

وعن بديل حسام عاشور، لاعب الوسط الذي سيغيب عن مواجهة الداخلية بسبب الإيقاف، قال المدرب العام للأهلي، إن الجهاز الفني يقارن بين أكثر من لاعب في وسط الملعب، مشددًا على أنه سيتم الاستقرار على البديل في التدريبات المقبلة.

أ ش أ