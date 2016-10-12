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بالصور..مستشفى جامعة المنصورة تستضيف السيرك الألمانى للأطفال

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جانب من السيرك بالمستشفى

جانب من السيرك بالمستشفى

 

استضافت مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، السيرك الألمانى، للترفية على الأطفال المرضى بالمستشفى، وبالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى ومؤسسة جوتة الألمانية وفريق عيش للناس، وذلك فى إطار استراتيجية الاهتمام بتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة الطبية والجراحية، ومنها العلاج النفسى المصاحب للعلاج الطبى لما له من أثر هام فى تقدم الحالات بسرعة و أسلوب علاج يتم تطبيقه فى المستشفيات العالمية للاهتمام بكافة النواحى العلاجية للطفل.

ويحتل اللعب والرياضة مكانة وأهمية كبري لدي الأطفال فممارسة اللعب والرياضة يعتبران من أهم العادات التي يحرص الطفل علي ممارستها، وهناك خطأ يقع فيه بعض الأباء والأمهات، وهو أن يمنعوا الأطفال من ممارسة اللعب والرياضة ظناً منهم بأن اللعب وكثرة الرياضة تؤثران سلبًا علي صحة الطفل، فإن منع الطفل من اللعب والرياضة يتسببا في إرهاق الطفل حيث يظل حبيسًا بين جدران الغرفة، و كلما مارس الطفل ألعاب ورياضة كلما زاد نموه بشكل مطمئن ومستقر ويطوّر القدرات الجسمية والعقلية والانفعالية لدى الطفل.

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