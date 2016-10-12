رسميًا.. إقامة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بالليجا 3 ديسمبر المقبل

أكد رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني، خافيير تيباس، اليوم الاربعاء، أن لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الأول هذا الموسم، سيقام على ملعب كامب نو يوم 3 ديسمبر المقبل، الساعة 14.15 بتوقيت جرينتش، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة من الليجا.

وقال تيباس أن موعد الكلاسيكو تم تحديده ليتناسب مع أعلى معدلات المشاهدة في السوق الآسيوي.

وذكر أنه كان هناك خياران آخران، اللعب في الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي، ولكنه كان توقيتًا مبكرًا للغاية بالنسبة للسوق الأمريكي، وأيضًا أن يقام الكلاسيكو في الساعة 18.30 ولكن كان أيضًا متأخرًا للغاية بالنسبة للسوق الصيني.

واعتبر أن توقيت الكلاسيكو سيكون مناسبًا للغاية لمشاهدته في جميع أنحاء العالم.

أ ش أ