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وفد مصري في الرياض خلال أيام لبحث قضايا المنطقة

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وفد مصري في الرياض خلال أيام لبحث قضايا المنطقة وفد مصري في الرياض خلال أيام لبحث قضايا المنطقة

أرشيفية

نقلت قناة «العربية» عن مصادر مصرية أن وفدًا مصريًا رفيع المستوي سيزور العاصمة الرياض خلال أيام للقاء المسؤولين السعوديين، وتبادل وجهات النظر والتنسيق حول قضايا المنطقة، فضلًا عن استعراض آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية والعمل المشترك.

وأضافت المصادر أن الوفد سيضم مسؤولين بارزين في المصرية، حيث سيبحث مع المسؤولين السعوديين كافة الملفات المتعلقة بقضايا سوريا والعراق واليمن وليبيا وبحث توافق الرؤى وتوحيد الموقف العربي حول مشروع قرار تتبناه السعودية حول الأزمة السورية سيتم عرضه على مجلس الأمن خلال أيام، إضافة إلى بحث آخر المستجدات، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، غادر القاهرة اليوم الأربعاء متوجهًا إلى الرياض من أجل الترتيب للزيارة.

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