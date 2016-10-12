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بالفيديو.. «نائبة»: «إحنا واخدين على قفانا والوزراء بيكسرونا في دوائرنا»

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بالفيديو.. «نائبة»: «إحنا واخدين على قفانا والوزراء بيكسرونا في دوائرنا» بالفيديو.. «نائبة»: «إحنا واخدين على قفانا والوزراء بيكسرونا في دوائرنا»

النائبة منى شاكر

قالت النائبة منى شاكر، عضوة مجلس النواب عن دائرة أدفو باسوان، إن لديها في المركز 5 قرى تشرب من مياه الترع والصرف الزراعي، لافتة إلى أن 80% من الأهلي يعانون من الفشل الكلوي.

وأضافت شاكر، خلال حوارها مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة”، الأربعاء، أن المحافظة تعاني من نقص المياه النظيفة، وسط تجاهل مسئولي التنفيذيين بداية من المحافظ ورؤساء المراكز.

وانتقدت النائبة سوء الخدمات الحكومية بمركز إدفو، قائلة: “جلستنا مع رئيس الوزراء لم تمثر عن أي نتائج على أرض الواقع والجلسة معه كانت عبارة عن فضفضة فقط”، مضيفة : “إحنا نواب واخدين على قفانا، ونروح نشتال ونتهبد أدام الوزير “وزير التنمية المحلية”، ومفيش فايدة عنده تعليمات إنه يكسرنا في الدوائر”.

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