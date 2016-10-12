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لجنة «سعودية – ألمانية» تبحث مخاطر الإرهاب على الدول الأوروبية

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لجنة «سعودية – ألمانية» تبحث مخاطر الإرهاب على الدول الأوروبية لجنة «سعودية – ألمانية» تبحث مخاطر الإرهاب على الدول الأوروبية

إرهابيين – أرشيفية

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الألمانية، التي عقدت اجتماعها في الرياض اليوم الأربعاء، ما يشكله الإرهاب من مخاطر وخاصة على بعض الدول الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، عقدت اليوم اجتماعًا مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية الألمانية السعودية في البرلمان الألماني “البوندستانج”، برئاسة عضو لجنة الدفاع نائب لجنة الشؤون الخارجية، راينر أرنولد، يرافقه رئيس اللجنة الفرعية لنزع السلاح وعدم الانتشار الدكتور كارل هاينز برونر، والوفد المرافق في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.

وأشاد الدكتور أحمد الزيلعي خلال كلمة له بالعلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والبرلمانية.

ومن جانبه، أعرب راينر عن سعادته بزيارة المملكة ومجلس الشورى والالتقاء بأعضاء المجلس، داعيًا إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني.

وقالت “واس” إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وألمانيا وتطورات الأحداث في المنطقة، إلى جانب موضوع الإرهاب وما يشكله من مخاطر أمنية وبخاصة في بعض الدول الأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، استعراض الجانبان العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني، وأكدا على أهمية دور لجنتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان الألماني وتفعيله، لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

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أونا

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