أمن مصر للطيران يضبط 13 طلقة حية مع راكب متوجه لتركيا

تمكن ضباط أمن شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء من ضبط 13 طلقة حية من عيار ٩ مِم، بحقائب راكب مصرى الجنسية متوجها إلى تركيا بمطار القاهرة الدولى، قبل صعوده الطائرة بدقائق .

صرحت مصادر بأمن شركة مصر للطيران، أنه اثناء قيام ركاب طائرة الخطوط التركية المسافرة الى اسطنبول رحلة رقم tk 695 بانهاء اجراءات سفرهم، اشتبه محمد شعبان ضابط امن مصر للطيران فى راكب مصرى الجنسية يدعى (ا.ح ) ويعمل صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأثناء تفتيش حقائبه على جهاز كشف المعادن xray ببوابات السفر ظهرت اجسام معتمة، قام ضابط أمن مصر للطيران بتفتيش حقائبه ، حيث عثر معه علي 13 طلقة حية بين ملابسه واغراضه .

على الفور قام بابلاغ مشرف نوبه الشرطة ، ورئيس المباحث بمبني الركاب رقم ٣، وقاما على الفور بتحرير محضر بالواقعة، وإلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .