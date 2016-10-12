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القبض على أكبر قوادة تتاجر بالبشر وتمارس الرذيلة مع أثرياء عرب في العجوزة

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القبض على أكبر قوادة تتاجر بالبشر وتمارس الرذيلة مع أثرياء عرب في العجوزة القبض على أكبر قوادة تتاجر بالبشر وتمارس الرذيلة مع أثرياء عرب في العجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة من ضبط أكبر قوادة بالعجوزة لإتهامهما بالإتجار بالبشر وممارسة وتسهيل الدعارة مع أثرياء خليجيين ، وإستغلالها فتيات قاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصولها على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

وردت معلومات للرائد أحمد لاشين ضابط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تورط ربة منزل شهرتها "منى ب إ" فى الإتجار بالبشر من خلال استغلالها الفتيات القاصرات فى ممارسة الرذيلة وتقديمهن للأثرياء الخليجين مقابل حصولها على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية

وبإعداد كمين لها تم القبض عليها وبصحبتها فتاة قاصر بالإضافة إلى خليجيين بشقة بمنطقة المهندسين فى أوضاع مخلة، وضبط بحوزتها مبلغ 1000 دولار و5000 ريال سعودى وو1500 جنيه مصرى ومشغولات ذهبية و3 هواتف محمولة.


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