ربة منزل تقتل صديق زوجها لمحاولته اغتصابها داخل شقتها بالمطرية

قتلت ربة منزل بواب بعدما حاول اغتصابها أمام أولادها داخل شقتها بالمطرية، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأمر محمد السماحى مدير نيابة المطرية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجنى عليه.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة، التى أن المجنى عليه بواب وصديق زوجى، وكان يتردد على الشقة للجلوس مع زوجها، وفى يوم الواقعة فوجئت به يقتحم شقتها ويحاول الاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها أمام أطفالها فطعنته بسكين وقتلته للدفاع عن نفسها وسط صراخ الأطفال، وانتقلت نيابة المطرية لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها عقب تشريحها.