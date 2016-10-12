حبس تشكيل عصابى سودانى ٤ أيام بتهمة سرقة المنازل بالعجوزة

قررت نيابة العجوزة برئاسة هادى عزب، حبس 3 سودانيين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المنازل، وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها أحمد عبدالفتاح وكيل نيابة العجوزة، أن ثلاثة أشخاص سودانيين، زاروا مصر منذ أسبوع، بهدف إجراء بعض الفحوصات الطبية والخضوع للعلاج، وخلال بحثهم عن مسكن تعرفوا على أحد السماسره بمنطقة العجوزة، واستطاع أن يوفر لهم شقه مقابل مبلغ مالى اتفق عليه الطرفين.

وأشارت التحقيقات بحسب شهادة المجنى عليهم، أنه بعد مرور عدة ساعات من استلام الشقه، قام المتهمين وهم " م . ال . م " ، " ن . ا . ص " ، " ر . أ . ن " ، بطرق باب شقة المجنى عليهم، وبمجرد أن فتحوا لهم الباب دفعوهم للداخل، وتعدوا عليهم بالضرب، وقيدوهم بحبل وسرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، وحاولوا الفرار ولكن أحد المجنى عليهم استغاث بالجيران، طاردوا المتهمين وألقوا القبض عليهم.

كان المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم العجوزة، تلقى بلاغا من بعض الأهالى يفيد سماعهم صوت استغاثة صادر من أحد الشقق السكنية، وتبين أن 3 أشخاص كانوا فى طريقهم للهرب من المنزل ، فتم ملاحقتهم حتى تمكنوا من القبض عليهم، وتبين أنهم سودانيى الجنسية ، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المتهمين وحررا محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.