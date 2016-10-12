الرئيس يشيد بأبطال الأولمبياد.. ويوجه الحكومة لتلبية مطالبهم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأبطال الرياضيين الذين حصلوا على ميداليات بدورات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية، اليوم الأربعاء، ومنح الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية الرياضية التى ساهمت بفاعلية فى الحصول على هذه الميداليات أوسمة.

حضر مراسم التكريم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، كما حضر رئيسا اللجنة الأولمبية "المصرية والبارالمبية"، بالإضافة إلى رئيسى اتحاد رفع الأثقال والتايكوندو، ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد لقاءً مع الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية، وأشاد بما حققوه من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصرى بأكمله.

وقال الرئيس، إن الأبطال الرياضيين أدخلوا السعادة إلى قلوب المصريين بفوزهم وحصولهم على ميداليات فى تلك البطولات، معرباً عن شكره وتقديره لبقية اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الحصول على ميداليات.

وعبر الرئيس عن تطلعه لبذل الجميع مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في حصول مصر على المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى حرص على الإشادة بشكل خاص بالإنجازات التى حققها أبطال مصر فى الدورة البارالمبية، حيث أكد على أنهم أثبتوا بتحديهم وعزيمتهم الصلبة أن الإعاقة الجسدية لا تمثل عائقاً أمام تحقيق الإنجاز، كما أنهم قدموا المثل والقدوة للجميع في القدرة على تجاوز الصعاب والتغلب على التحديات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبهم، عبّر الحاضرون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، وأكدوا على ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن.

كما أشاد أبطال دورة الألعاب البارالمبية بقرار مساواتهم لأول مرة مع أبطال دورة الألعاب الأولمبية فيما يتعلق بالتكريم والأوسمة والمكافآت المالية.

واستمع الرئيس إلى ملاحظات وطلبات عدد من الأبطال الرياضيين التى تتعلق بظروفهم الدراسية والمعيشية، وطلب أبطال دورة الألعاب البارالمبية توفير مزيد من المرافق لذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تسهيل تحركاتهم، كما عبروا عن تطلعهم لتفعيل القرار الذى يخصص 5% من التعيينات بالجهاز الإدارى بالدولة لذوى الاحتياجات الخاصة. ووجه الرئيس الحكومة بالنظر في جميع تلك الطلبات والعمل على تلبيتها، فضلاً عن تذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين لمسيرتهم الرياضية.