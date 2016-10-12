رسميًا.. الشرقية ينقل تدريباته إلى القاهرة

قال طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إنه سينقل تدريبات الفريق إلى القاهرة، وذلك بعدما تأكد عدم خوض الفريق أي مباراة طوال الدور الأول من مسابقة الدوري على استاد جامعة الزقازيق، نظرًا للإصلاحات التي تجرى عليه حاليًا.

وفي تصريح للمدير الفني للفريق الشرقاوي قال “إن الجهاز الفني اتفق مع راعي الفريق أحمد فؤاد أباظة على نقل تدريبات الفريق بسبب عدم صلاحية استاد جامعة الزقازيق في استقبال التدريبات نظرًا لأنه في حاجة ماسة إلى إصلاح كامل في جميع الجوانب وخاصة غرف اللاعبين والحمامات وغيره”.

وأضاف يحيى “بأنه قرر بالتنسيق مع الراعي خوض الفريق للتدريباته في القاهرة بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتدرب الفريق مرة بين كل مباراة وأخرى باستاد جامعة الزقازيق”.

وأتم يحيى حديثه “بأن هناك شبه اتفاق على إقامة تدريبات الفريق بالقاهرة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة أو الانتاج الحربي وأنه خلال اليومين المقبلين سيحدد الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق بدءا من السبت المقبل استعداداً لمواجهة الإسماعيلي”.