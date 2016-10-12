التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صعدة

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في محافظة صعدة “242 كيلومترًا شمال غرب العاصمة صنعاء”.

وقال سكان محليون إن “طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على معسكر كهلان في مدينة صعدة، وغارة جوية أخرى على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت المصادر إلى أن “أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من المواقع المستهدفة جراء الغارات”.

وتزامنت الغارات مع خطاب تلفزيوني لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بمناسبة ذكرى عاشوراء، دعا فيه “اليمنيين إلى التحرك والانضمام للقتال”.