أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صعدة

Google+ Print
التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صعدة التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صعدة

قصف جوي – أرشيفية

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في محافظة صعدة “242 كيلومترًا شمال غرب العاصمة صنعاء”.

وقال سكان محليون إن “طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على معسكر كهلان في مدينة صعدة، وغارة جوية أخرى على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت المصادر إلى أن “أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من المواقع المستهدفة جراء الغارات”.

وتزامنت الغارات مع خطاب تلفزيوني لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بمناسبة ذكرى عاشوراء، دعا فيه “اليمنيين إلى التحرك والانضمام للقتال”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا