مدير أمن المنيا يتابع أعمال تطوير مسجد الإدارة ويوصى بحسن معاملة المواطن

تفقد اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير أمن المنيا، اليوم الأربعاء، إدارة قوات الأمن لمتابعة أعمال التطوير الخاصة بمسجد الإدارة وميدان التدريب الخاص بتدريب المجندين.

وطالب مدير أمن المنيا وكيل قوات الأمن بحسن الرعاية الصحية والاجتماعية للمجندين، إلى الجانب التدريبي ومدى الوقوف على مشاكلهم ومتطلباتهم وسرعة إيجاد حلول لها، مؤكدا أنه حال التعثر فى إيجاد حلول لتلك المشاكل، يتم عرضها مباشرة، مشددا على ضرورة توعية الضباط والأفراد والمجندين المتواجدين، بضرورة حسن معاملة المواطنيين حال تواجدهم بالخدمات الخارجية والتحلى بروح القانون.