«النقل الجوي»: لاعلاقة بين امتناع الطيران السعودي عن اعتماد رحلاتنا والتطورات السياسية الأخيرة

نفى يسري عبدالوهاب رئيس اتحاد النقل الجوي بمصر وجود علاقة بين امتناع سلطة الطيران المدني السعودي عن اعتماد جداول الطيران التي أرسلتها شركات الطيران المصرية الخاصة، وذلك لتشغيل رحلات بين مدن مصر والمملكة، وبين التطورات السياسية الأخيرة بين البلدين.

وقال عبدالوهاب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن عملية الامتناع كانت قبل حدوث التطورات السياسية الأخيرة، حيث أن العلاقات بين الشركات تدخل في نطاق المعاملات التجارية البحتة، ليست لها علاقة بالأوضاع السياسية ، مشيرًا إلى أنه قبل 3 أشهر تم إرسال جداول تشغيل عدد من شركات الطيران إلى السلطات السعودية طبقًا للقواعد المنظمة لتشغيل رحلات الطيران ، من أجل اعتمادها ووضعها على أنظمة الحجز العالمية من أجل بدء حجز تذاكر السفر للركاب.

وقال لم تتلق شركات الطيران المصرية الخاصة أية ردود من السلطات السعودية ، بشأن اعتماد هذه الجداول فى الوقت الذى اعتمدت فيه جداول تشغيل إحدى شركات الطيران السعودية الخاصة ــ طيران ناس ــ ، إضافة لاعتماد جداول رحلات شركتى الخطوط السعودية ومصر للطيران، وتقدمنا بشكوى رسمية لرئيس سلطة الطيران المدني ووزير الطيران ووعدونا بالتدخل ، ولكن لم تحدث أية تطورات حيث يبقى من الزمن 19 يومًا فقط على بداية الموسم الشتوي، وهي فترة قصيرة للغاية لكي تقوم شركات الطيران بوضع رحلاتها على أنظمة الحجز العالمية، وهذا الأمر يخل بمبدأ المنافسة لأن الشركات التى تم اعتماد جداولها بدأت في قيام بعمليات الحجز للركاب.

وأشار رئيس اتحاد النقل الجوي أن شركات الطيران المصرية الخاصة لم تتلق أي ردود من السلطات السعودية، بشأن اعتماد هذه الجداول في الوقت الذى اعتمدت فيه جداول تشغيل إحدى شركات الطيران السعودية الخاصة – طيران ناس- ، إضافة لاعتماد جداول رحلات شركتي الخطوط السعودية ومصر للطيران.

وتابع “تقدمنا بشكوى رسمية لرئيس سلطة الطيران المدني ووزير الطيران ووعدونا بالتدخل، ولكن لم تحدث أية تطورات حيث يبقى من الزمن 19 يومًا فقط على بداية الموسم الشتوي، وهى فترة قصيرة للغاية لكي تقوم شركات الطيران بوضع رحلاتها على أنظمة الحجز العالمية ، وهذا الأمر يخل بمبدأ المنافسة لأن الشركات التي تم اعتماد جداولها بدأت في قيام بعمليات الحجز للركاب”.