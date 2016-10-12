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روسيا تدعو كبار المسئولين للعودة لموسكو خشية اندلاع حرب عالمية

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روسيا تدعو كبار المسئولين للعودة لموسكو خشية اندلاع حرب عالمية روسيا تدعو كبار المسئولين للعودة لموسكو خشية اندلاع حرب عالمية

الرئيس الروسي فلاديمر بوتين

 

طالبت السلطات الروسية من المسئولين الموجودين فى أوروبا، بالعودة فورًا إلى البلاد بصحبة ذويهم خشية اندلاع حرب عالمية وشيكة.

وذكرت صحيفة ” ديلى ميل” البريطانية فى خبر نشرته، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وجه بعودة المسئولين الروس إلى موسكو فى أعقاب إلغاء “بوتين” زيارته التى كانت مقررة إلى فرنسا بسبب الخلاف الشديد حول دور موسكو فى الصراع السورى.

وقالت الصحيفة، إن المخاوف تأتى بعدما حذر الرئيس السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف، من أن العالم فى “نقطة خطرة” بسبب تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

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