«أجويرو» : «جوارديولا» يمنحني حرية للإبداع .. لكنه صعب الإرضاء

يرى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشيستر سيتي الإنجليزي، أن الأسلوب الخططى لبيب جوارديولا مدرب الفريق يمنحه المزيد من الحرية فى الهجوم، رغم أن المدرب الإسبانى “صعب الإرضاء”.

وأكد أجويرو – الذى أهدر ركلة جزاء خلال خسارة الأرجنتين 1-صفر أمام باراجواى أمس الثلاثاء، فى تصفيات كأس العالم – أنه يتمتع بحرية مع ناديه أكثر من منتخب بلاده.

وصرح أجويرو لصحيفة “أولي” الأرجنتينية ، “جوارديولا يريدني المهاجم رقم تسعة بشكل صريح.. لكنه يمنحنى حرية أكبر أيضًا، يطلب مني التحرك في كل المناطق الهجومية”، مضيفًا أن دوره مع الأرجنتين محدود بشكل أكبر.

وبدأ أجويرو الموسم بقوة بعد تعيين جوارديولا، وسجل 11 هدفًا في ثماني مباريات مع السيتي بجميع المسابقات.

وأردف قائلًا “من الصعب إرضاء بيب فى كل شىء، الشىء الجيد هو أننى اعتدت على ذلك وأضغط بشكل تلقائي على قلبي الدفاع”.