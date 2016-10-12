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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسوان

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسوان بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسوان

تمكنت حملة أمنية مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية.

 

وشارك فى الحملة قيادات من مديرية أمن أسوان، وضباط إدارة البحث الجنائى، ومأمور وضباط مركز شرطة دراو، وإدارة المرور، والمرافق، والحماية المدنية، بجانب تشكيل من إدارة قوات الأمن بالمديرية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 30 قرار إزالة، منهم 12 قرار صادر من الإدارة الزراعية بدراو، بإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحات مختلفة، و 5 قرارات صادرة من الإدارة العامة لحماية النيل، لإزالة تعديات على نهر النيل بمساحات مختلفة، و3 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو، بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، و10 قرارات صادر من الإدارة العامة للرى، لإزالة مواسير على الترع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2417 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة دراو.

 

 

 

 

 

 

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