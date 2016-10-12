مقتل وإصابة 23 شخصًا في تفجير بشمال شرق نيجيريا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في انفجار داخل سيارة في محطة للباصات في مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، وفق المتحدث باسم هيئة الطوارىء إبراهيم عبد القادر.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية فيكتور ايسوكو في بيان، إن الاعتداء وقع على مدخل عاصمة ولاية بورنو، مهد جماعة بوكو حرام الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في بيان للشرطة أن عبوة يدوية الصنع انفجرت صباحًا داخل سيارة كانت تقل خمسة أشخاص، مشيرًا إلى أن انتحارية وراء التفجير.

ولكن إبراهيم عبد القادر لم يؤكد هذه الرواية قائلًا “لا نعرف حتى الآن إن كان اعتداءً انتحاريًا، أم أنه ناجم عن قنبلة وضعت داخل السيارة”.

وقال عضو في وحدات الدفاع المدني إن سيارة أجرة حاولت دخول المحطة حيث كانت الباصات المتجهة إلى ديكوا وغامبورو نغالا، تنتظر مواكبة العسكريين قبل الانطلاق.

شهدت مايدوغوري، المعقل السابق لبوكو حرام، هدوءًا نسبيًا منذ انتخاب الرئيس محمد بخاري في مايو 2015 وبعد أن شن الجيش حملة ضد بوكو حرام.