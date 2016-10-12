عملية ناجحة للطالبة زينة بعد سقوطها من الحافلة المدرسية

أجرى الطاقم المشرف بقسم الجراحة بمستشفى القاسمي صباح اليوم عملية جراحية ناجحة للطالبة زينة بشار (6 سنوات) وتدرس بالصف السادس بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة، والتي أدخلت المستشفى في وقت سابق نتيجة لإصابتها بكسر مضاعف في الفخذ، بعد أن سقطت من الحافلة المدرسية التي كانت تقلها صباحا الى مدرستها، وذلك بحسب الدكتور طارق توفيق استشاري جراحة العظام بمستشفى القاسمي، والذي أكد أن العملية استغرقت ساعة واحدة، حيث تم تثبيت عظمة الفخذ بمسمارين من نوع (نانسي) حتى يلتئم الجرح، مبينا في الوقت ذاته انه سيتم استخراج المسمارين بعد 6 أشهر من الآن، كما أنه متوقع أن يتم تخريج الطالبة من المستشفى غدا في حال التئام الجرح وبعد أخذ المضادات الحيوية المطلوبة، أو الاحد المقبل في حال عدم تماثلها للشفاء.

وقال استشاري جراحة العظام في مستشفى القاسمي بالشارقة ان قسم الجراحة يستقبل يوميا حالة الى حالتي سقوط لطلبة، أي بمعدل 12 حالة في الاسبوع، كما أن معظم الإصابات تتطلب اجراء عمليات من النوع البسيط وليس المعقد، مناشدا مشرفي الحافلات المدرسية بضرورة مراقبة الطلبة خلال تواجدهم في الحافلة وعند صعودهم ونزولهم منها تجنبا لإصابتهم وتعرضهم للحوادث التي من الممكن ان تعطلهم عن الدراسة أسابيع واشهر.

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> من جهة اخرى أكدت وزارة التربية والتعليم عزمها على تعزيز الدور الرقابي على جميع الحافلات المدرسية من خلال متابعتها لها للتأكد من سلامتها وذلك من خلال آلية سيتم اتباعها، بهدف حماية الطلبة خشية من اصابتهم بمكروه خلال نزولهم وصعودهم للحافلات المدرسية أو تعرضهم للسقوط، فيما تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة التحقيق في ملابسات سقوط الطالبة من الحافلة المدرسية من باب الطوارئ الخاص بالحافلة المدرسية وذلك خلال انعطافها.

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