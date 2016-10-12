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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والشمالية ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية  مع فرصة تشكل بعض الضباب والضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 20 كم / ساعة خلال الصباح والليل على اليابسة، تصبح شمالية غربية / 20 - 30/35 كم / ساعة بعد الظهر والمساء تصل 45 كم/ ساعة على البحر خاصه غرباً.

البحر .. متوسط الى مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى 3 و4 أقدام قرب الساحل ومن أربع الى 6 و 7 أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و43 دقيقة قبل الظهر وأدنى جزر عند الساعة الرابعة  و44 دقيقة مساء. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      26              90       30 .
> دبي                        36      28              90       35 .
> الشارقة                   37      26              95       35.
> عجمان                    36      25              85       25.
> أم القيوين                37       25             70        25 .
> رأس الخيمة             37       24             70        25 .
> الفجيرة                   36       30             65       20.
> العين                     36       24              95       15 .
> ليوا                       38      24               95       25 .
> الرويس                  35      25               90       25 .
> السلع                    36       25               85       25.
> دلما                      34      27               85       30 .
> طنب الصغرى          35      26               80       20 .
> طنب الكبرى            35     26               80       20 .
> أبوموسى               35      26               80       20.

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