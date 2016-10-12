الهلال الأحمر يزود مكتب التربية في عدن بـ915 جهاز كمبيوتر

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم 915 جهاز كمبيوتر لمكتب التربية والتعليم في عدن في اطار الدعم الذي تحرص دولة الامارات على تقديمه للشعب اليمني الشقيق لتعزيز دور وأداء القطاعات الحيوية الهامة ومنها القطاع التربوي والتعليمي.

وحضر راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر تسليم الأجهزة لمدير مكتب تربية عدن محمد الرقيبي والتي تعد بمثابة دفعة ثانية من أجهزة الكمبيوتر التي يقدمها الهلال الأحمر للمدارس في محافظة عدن بعد أعمال الترميم والصيانة التي قام بها لـ 154 مدرسة في كل مديريات المحافظة.

وأكد راشد مبارك المنصوري في تصريحات له بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تواصل دعمها لكل المناطق المحررة في اليمن الشقيق وفي مقدمتها محافظة عدن .. موضحا أن هذا الدعم شمل مختلف المجالات وأهمها التربية والتعليم هذا القطاع المعني بتخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة يعول عليه كثيرا في المستقبل.

وقدم مدير مكتب التربية في عدن محمد الرقيبي الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي قدم الكثير للمكتب ابتداء من صيانة وتأهيل المدارس وتأثيثها واليوم تزويده ب915 جهاز كمبيوتر ستغطي 89 مدرسة في المحافظة.

من جانبها عبرت الفعاليات التربوية في عدن عن شكرها وتقديرها لدولة الامارات قيادة و حكومة وشعبا ومؤسسات خيرية وإغاثية وخاصة هيئة الهلال الاحمر الاماراتي على مواقفها الانسانية والأخوية النبيلة تجاه الشعب اليمني في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها .. مثنية على الدور الحيوي الذي يقوم به "الهلال الأحمر الاماراتي "على الساحة اليمنية خاصة في المناطق المحررة من خلال دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين اليمنيين ومنها القطاع الصحي والقطاع التربوي وقطاع البنية التحتية.

كان الهلال الأحمر الإماراتي قد قدم الدفعة الأولى من أجهزة الكمبيوتر خلال الأشهر الماضية و بلغ عددها 759 جهاز كمبيوتر غطت 46 مدرسة.