ماذا قال أيمن رضا بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي سوري باستفتاء "سيدتي"

فاز النجم السوري أيمن رضا بجائزة افضل ممثل كوميدي سوري باستفتاء " سيدتي " لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 وذلك عن دوره في الجزء الثاني عشر من مسلسل بقعة ضوء .

وأكد أيمن في حديث خاص لـ " سيدتي نت " انه سعيد بحصوله على الجائزة و ان النتائج أتت منطقية إلى حد كبير موجهاً شكره للجمهور العربي الواسع الذي صوت له و أكد أن ذلك يحمله مسؤولية إضافية تجاه الجمهور الذي صوت له بشكل خاص و تجاه الجمهور العربي بشكل عام ".

وقال أيمن رضا : " الفوز باستفتاء على اتساع الوطن العربي يحملني مسؤولية إضافية ولا بد من توجيه الشكر لمجلة سيدتي على مصداقيتها وشفافيتها ".

وأكد أيمن رضا أنه اعتذر عن العديد من الأعمال هذا الموسم و انه لم يستقر على أي عمل درامي للموسم الجديد وقال في حديثه لـ " سيدتي نت " انه اعتذر عن العديد من الأعمال هذا الموسم لعدم مناسبتها له أو رؤية أي شيء جديد فيها" .



مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016