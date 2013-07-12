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شادي الغيطاني يطرح أغنية "بإيدك رحمتي"

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شادي الغيطاني يطرح أغنية "بإيدك رحمتي" شادي الغيطاني يطرح أغنية "بإيدك رحمتي"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 2 دقيقة

انتهى الفنان شادي الغيطاني من تسجيل أغنية دينية جديدة بعنوان "بإيدك رحمتي"، والتي تذاع حصريا على مجموعة قنوات بانوراما وقناة ميلودي خلال شهر رمضان.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد مليك، وألحان شادي الغيطاني، وتوزيع أحمد حبيب، وتم تسجيلها باستوديو ليلة.

واختار شادي أغنية "بإيدك رحمتي" لتكون مشروعه الغنائي الديني الثاثث بعد "جار الحبيب"، و"أبسط خلق الله" اللتان تم إذاعتهما خلال شهر رمضان الماضي، وحققتا نجاحا كبيرا.

كما صرح الغيطاني بأنه سيقوم بجمع هذه الأدعية في ألبوم واحد.

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