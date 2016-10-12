هذا ما قاله محمد خير الجراح عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي سوري في استفتاء " سيدتي "

فوجئ النجم السوري محمد خير الجراح عند إبلاغنا له بخبر فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي سوري في استفتاء سيدتي لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 عن مشاركته بالجزء الثامن من مسلسل باب الحارة بشخصية " أبو بدر " وذلك بالمشاركة مع النجمين أيمن رضا و عبد المنعم عمايري اللذين فازا بها عن مشاركتهما في مسلسل " بقعة ضوء 12 " .

وأبدى النجم السوري محمد خير الجراح سعادته بالجائزة وقال في حديث خاص لـ " سيدتي نت " أنه سعيد جداً بنتيجة الاستفتاء الذي قامت به مجلة سيدتي العريقة وفخور أنه تم اختياري من قبل شريحة واسعة من الجمهور العربي لأكون أفضل ممثل كوميدي سوري لعام 2016 بالشراكة مع زميليّ أيمن و عبد المنعم " .

وأضاف محمد خير الجراح : " ثقة الجمهور شيء غالي جداً ويحملني مسؤولية كبيرة في المستقبل ولا بد لي أيضاً من توجيه الشكر لمجلة سيدتي و إدارتها على المصداقية و الشفافية العالية التي ينظمون بها الاستفتاء في كل عام " .

وعن رؤيته لشخصية " ابو بدر " قال محمد خير الجراح : " شخصية "أبو بدر" تطورت بشكل ملفت واستحوذت على اهتمام الجمهور وصناع العمل بمخرجيه و كتابه المتعددين الذين كان لديهم رغبة لاضفاء جو من الكوميديا والمرح على العمل لكسر الرتابة أو الروتين أحيانا والأمر نفسه ينطبق على شخصية " فوزية" أيضاً حيث ان الشخصيتان تكملان بعضهما البعض".

وأضاف : " في بداية العمل كانت الأحداث تقوم بشكل اساسي في الحارة وكانت تصرفات " ابو بدر " و " فوزية " هي جزء من تأثير هذه الأحداث ببعض الحكايا الطفيفة و الصغيرة و لكن مع تقدم العمل بأجزائه اصبحا خطاً أساسياً في المسلسل " .

وعبر محمد خير الجراح عن محبته لشخصية " أبو بدر " وقال : " هذه الشخصية قدمتني للجمهور العربي بشكل كبير وقوي و أنا احبها جداً و لقد أصبحنا اصدقاء أنا و " أبو بدر" وفي الجزء التاسع سنقدم شيء جميل إنشاء الله ومثلما يتوقع الجمهور من ابو بدر وفوزية " .

وكشف الجراح انه لا يزال يتابع تصوير مسلسل الإمام احمد بن حنبل في لبنان بالإضافة إلى تصويره الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة .

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016