كيفن هارت نجمة على رصيف الشهرة في هوليوود

كُرم الممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت Kevin Hart بنجمة تحمل اسمه على رصيف الشهرة في هوليوود يوم أمس الثلاثاء.

واحتفل كيفين بهذه المناسبة مع زوجته إينكو باريش، وأبنائه، إضافة إلى المجمة هالي بيري وآيس كيوب.

وبعد الحفل، كتب النجم البالغ من العمر 37 عاماً على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "أعجز عن وصف مشاعري، الله كريم معي...لقد فعلتها يا أمي".

وتابع: "هذا نتاج العمل الشاق ...هذه مجرد بداية وأنا حالياً متحمس جداً لأعمل أكثر".

يذكر أن كيفن هارت تزوج عارضة الأزياء إنيكو باريش Eniko Parrish منذ شهرين وبعد مرور عامين على خطوبتهما.

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