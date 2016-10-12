خاص لـ"سيدتي نت" : هل توقفت الجهات السيادية عن دعم مسلسل كريم عبد العزيز؟

حالة من الارتباك سادت فريق عمل مسلسل "الزئبق" وبخاصة الثلاثي كريم عبد العزيز والمؤلف وليد يوسف والمخرج وائل عبدالله، بعدما كشف مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، اعتراض بعض الجهات الرقابية على تصوير العمل وعرضه بماراثون دراما رمضان 2017، برغم أن الجهة صاحبة الاختصاص هي من فتحت ملف القضية ومنحت حق استغلاله فنيا للسيناريست وليد يوسف.

المسلسل ينتمي لفئة دراما الجاسوسية ، على غرار "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" ويتناول معالجة لقصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، وتردد أن إحدى الجهات السيادية المصرية تدعم ظهوره وقدمت كل التيسيرات المعلوماتية الممكنة، وانتهى وليد يوسف من كتابة 25 حلقة بالفعل تمهيدا لمراجعتها أمنيا، كما تفقد المنتج والمخرج وائل عبدالله مواقع التصوير تمهيدا للحصول على التصاريح اللازمة لبدء تصوير العمل منتصف شهر نوفمبر المقبل.

شائعة تأجيل تصوير المسلسل لرفض بعض الجهات الرقابية مصدرها، صفحة منسوبة لفانز الفنان كريم عبد العزيز نجم المسلسل، ولكنه لم يؤكد الخبر رسميا عبر صفحاته الموثقة حتى اللحظة، كما تجاهل السيناريست وليد يوسف الشائعة بأكملها دون تعليق، ويبقى موقف الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات المصرية معلقا، لحين ورود التقرير النهائي للفحص، علما بأن رفض السيناريو لأى عمل فني يجب أن يتضمن أسباب الرفض وملاحظات الرقيب والجهات الأمنية حتى يتمكن صناع العمل من تلافيها وإعادة تقديمه بعد التعديل.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد تعرض للأزمة نفسها منذ سنتين بعدما تحمس لبطولة مسلسل "الظاهر" المقتبس عن قصة حقيقية للمخابرات العامة المصرية، وتم تأجيل التصوير باللحظات الأخيرة "لأسباب أمنية"، ويحاول هذا العام إعادة تقديم المسلسل بعد الحصول على الموافقة من الجهات السيادية.

كريم عبد العزيز ترك كل مشروعاته الفنية للتفرغ لمسلسل "الزئبق" الذي كتب برعاية جهة سيادية ..فهل تخلت عنه باللحظات الأخيرة ، أم أن الخبر كله مفبرك كبداية لحملة ترويج للمسلسل الذي يضم قائمة من النجوم منهم شريف منير ومنة فضالي وأنوشكا؟