بالفيديو هند صبري : "عليا عفريت مصري"..ولا أتوقف عن السخرية من نفسي

كشفت الفنانة هند صبري، سر اتقان لهجتها المصرية رغم نشأتها واقامتها بتونس واتقانها للغة الفرنسية قائلة :عليا عفريت مصري، وأوضحت خلال لقائها مع الاعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "أون تي في لايف" ، أنها تحب مصر كثيراً ولهذا السبب تعلقت بها لافتة إلى أنه لا يوجد فرق بين الأوطان العربية.

وأشارت إلى أنها ترد دائما على تعجب الناس من اتقانها السريع للعامية المصرية بمقولة "عليا عفريت مصري، خاصة ,ان بنات بلدها من الفنانات الكبيرات المقيمات بالقاهرة لا زلن يعانين من صعوبة تغيير لهجتهن، واشارت إلي أن لهجتها المصرية المميزة لها علاقة بالتمثيل لأن الممثل من المفترض أن يتقن لهجات كثيرة، موضحة أنها لن تصبح صادقة مع نفسها إذا لم تعش هذا الدور بالفعل وليس مجرد تمثيله.

وأضافت: هناك جانب علمي وهو خضوعي للتدريب على التحدث باللهجة المصرية منذ قررت أن أحترف التمثيل بالسينما المصرية والاقامة بالقاهرة، ولكن هناك جانب سحري لا يمكن تفسيره بالعلم ، فأنا لا أعرف بالفعل سر اتقاني بسرعة للهجة صعبة وأن تتحول فجأة للغة كلامي اليومي.

وكشفت هند عن الموعد الأول لعرض فيلمها التونسي الجديد "زهرة حلب" مؤكدة أنه تم اختياره لحفل افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، مشيرة إلي أن الفيلم يقدم ظاهرة غير مفهومة بالمجتمع التونسي وهى ذهاب خمسة آلاف مواطن للجهاد في سوريا، أضافت: تونس مشغولة منذ فتر بتحليل أسباب هذه الظاهرة، والأهم البحث عن إجابة لسؤال كيف سنتعامل مع العائدين منهم؟

اعترفت هند أنها لا تتوقف عن السخرية من نفسها، وكان يشاركها السخرية الراحل خالد صالح والفنان خالد الصاوي، وقالت أن الممثل الذي يتوقف عن السخرية من أعماله يكون بلغ الحد الأعلى من الجنون، وأكدت أنها كانت متهورة ومتسرعة بردودها وتسببت بالكثير من المشاكل لنفسها، ولكنها تعلمت من أخطائها.