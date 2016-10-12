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نادين تحسين بيك تعيش هاجس العنوسة

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الخميس 13-10-2016 15:58

تقوم الفنانة نادين تحسين بيك بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «هواجس»، وعن دورها في العمل، قالت: أجسّد شخصية «عبير»، وهي «فتاة تجاوزت عمر الزواج.. تفوح منها رائحة العنوسة، بينما تخجل من الاعتراف بذلك، متذرعة بحجة إتمام دراستها»، تعمل في استوديو تصوير، وتربطها بصاحبه علاقة غير واضحة المعالم، لكن غيرتها عليه تظهر واضحة من خلال تصرفاتها وردود أفعالها، من ناحية أخرى تستمر تحسين بيك بدورها في المسلسل الشامي «باب الحارة»، حيث تكمل حياتها في المطالبة بحقوق المرأة وتوعية النساء.

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سيدتي