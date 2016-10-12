المحكمة الرياضية تغرم الزمالك 485 ألف دولار في أزمة «ريكاردو»

أكد نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الفارس الأبيض نجح في تخفيض العقوبة الموقعة عليه لصالح البرازيلي ريكاردو لاعب الفريق السابق، مشيرًا إلى أن الغرامة الموقعة على الزمالك قديمة وتم تخفيضها بنسبة 60%، بعدما كانت الغرامة المالية الموقعة من المحكمة الرياضية بمليون و50 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 485 ألف دولار.

وأضاف “عزام” أن الزمالك ينوي تقديم طعن إلى المحكمة الفيدرالية ضد الحكم الصادر لصالح ريكاردو خلال الفترة المقبلة، بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالطعن على الحكم فى المحكمة الفيدرالية من عدمه.

وأوضح أن القضية يتم تداولها فى المحكمة الرياضية منذ فترة ونجحت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا الزمالك فى المحكمة الرياضية الدولية، فى تخفيض قيمة الغرامة المالية مثلما فعلنا فى قضية الغانى جونيور أجوجو.