رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية «فاتح 25»

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية «فاتح – 25» الذي نفذه أحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية واستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار خطط التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ويتواكب مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شارك في تنفيذ المرحلة عناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة والمدفعية وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي وعناصر من الوحدات الخاصة وقوات التدخل السريع.

وبدأت المرحلة بقيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات استطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الإحتياطات المعادية بمساندة المدفعية ذات القوة النيرانية المباشرة وغير المباشرة.

وقامت القوات المهاجمة بدفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية وتدميرها بمعاونة الطائرات الهيلوكوبتر المسلح، وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتطوير الهجوم لاحتلال خط حيوي في العمق والتعزيز عليه بالتعاون مع قوات الإبرار الجوي الصديق.

وتضمنت مراحل المشروع دفع مجموعات القتال من قوات التدخل السريع للمشاركة في نجدة أحد الأهداف الحيوية في العمق وتطهير إحدى القرى الحدودية من العناصر المسلحة المعادية المتسللة داخل القرية.

كما قامت الوحدات الفنية والإدارية باستعادة الكفاءة القتالية للقوات القائمة بالهجوم وفتح خطوط الإمداد بالمياه والوقود والتعيينات وورش الصيانة والإصلاح للأسلحة والمعدات ، وفتح مستشفى ميداني لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي وتقديم العلاج للمصابين.

وظهر خلال المرحلة مدى الدقة في التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات، وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي بما يلائم طبيعة الأرض، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون.

وفي نهاية المرحلة أشاد رئيس الأركان بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير وتحديث القدرات القتالية والفنية لكافة الوحدات والتشكيلات بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدساته ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد أمن مصر القومي.

كما ناقش الفريق حجازي عددًا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في اسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واستمع لأسئلة واستفسارت دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذي المناورة لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

كانت المراحل الأولى للمشروع قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي والتحرك والفتح على الخطوط المختلفة ودفع القوة الرئيسية لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير أنساقه استخدم خلالها أحدث نظم مقلدات الرماية «المايلز».

حضر المرحلة الفريق أسامة عسكر وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة.