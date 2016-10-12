اجتماع روسي سعودي تركي أمريكي بشأن سوريا في سويسرا

قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا بشأن سوريا سيعقد السبت المقبل بحضور بلاده والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، لبحث سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في سوريا.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد أفادت الخارجية الروسية في بيان أن الاجتماع الذي سيعقد بمدينة لوزان في سويسرا، سيناقش “الخطوات الممكنة” من أجل وقف القصف المكثف على مدن سورية عدة، لا سيما مدينة حلب شمال غربي سوريا.

وأضافت الخارجية في بيانها: “في 15 أكتوبر في لوزان، سيعقد لقاء بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي ووزراء من عدة دول أساسية في المنطقة لدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات تتيح تسوية النزاع السوري”.