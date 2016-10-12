بالصور..عرض استثنائي لأبطال «غنا مصري» في «معكم منى الشاذلي»

يحل المخرج المسرحي الكبير، خالد جلال وأبطال عرض “غنا مصري”، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، مساء غد الخميس، في حلقة استئنائية من برنامج “معكم منى الشاذلي”، على فضائية cbc.

وخلال اللقاء تحدث جلال، عن سبب تفكيره في تقديم عرض “غنا مصري”، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لنسيان الغناء الشعبي، وتجاهل تراث الغناء المصري الفلكلوري الأصيل، مشيرًا إلى أنه يحاول إعادة إحياء ذلك التراث وربط الأجيال الجديدة به.

وقدم أبطال “غنا مصري”، عرضًا داخل ستديو “معكم منى الشاذلي”، تضمن العديد من الأغنيات الشعبية التي تغنت بها أجيال عديدة، بأصوات شابة من أبناء مركز الإبداع الذين نجحوا فى إعادة تقديم الغاني بروح شبابية وموسيقى عصرية.

وتنوعت الأغاني التي قدمها أبطال العرض بين السير الشعبية وأغاني الفلكلور، ومن الأغاني التي قدموها “بتناديني تاني ليه روحي للي حبتيه”، بالإضافة إلى مقطوعات من مربعات “ابن عروس” وغيرها من الأغنيات الملحمية التي تسجل وتوثق التراث الغنائي المصري الأصيل.