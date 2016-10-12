الأمن التونسي يوقف عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي

أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، عنصرين إرهابيين عائدين من ليبيا شمال غرب البلاد.

وأفادت الإذاعة التونسية بأن الوحدات الأمنية التابعة لمدينة طبرقة شمال غرب تونس تمكنت من إيقاف عنصرين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانا عائدين من ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح المصدر أن العنصرين شقيقان تم إيقافهما أثناء دورية أمنية، حينما كانا على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة عين دراهم المجاورة.

ويستقطب داعش ليبيا المئات من المقاتلين التونسيين، وكانت تحقيقات أمنية أثبتت تورط بعضهم في هجمات إرهابية بتونس بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات داخل ليبيا.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أيضًا اعتقال عنصر تكفيري مفتش عنه بجهة حي التضامن بالعاصمة، وهو أحد المعاقل الرئيسية للجماعات السلفية المتشددة وتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور.

وكان قد صدر بحق العنصر الموقوف حكمًا بالسجن 12 عامًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وشددت تونس من احتياطاتها الأمنية في المدن وعلى الحدود وفي الموانئ والمطارات هذا العام في أعقاب موسم دام في 2015، وسقوط 59 سائحًا أجنبيًا و13 عنصرًا أمنيًا في ثلاث هجمات ضد مباني سياحية وحافلة للأمن الرئاسي.