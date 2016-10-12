الحكومة البريطانية تطلق منصة جديدة للتواصل مع الجمهور العربى

أطلق مركز الإعلام والتواصل الإقليمى التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، مدونته على الإنترنت لنشر الأخبار والتقارير التى يصدرها باللغة العربية حول مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة البريطانية فى الشرق الأوسط.

وذكر المركز - فى بيان اليوم الأربعاء - أن المدونة الجديدة تتضمن أقسام وسائل التواصل الإجتماعى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، البيانات الصادرة عن الوزارة، ولكن المساحة الأبرز من المدونة ستفرد للتقارير والقصص الإخبارية التى تصدر عن الحكومة البريطانية باللغة العربية عبر مركزها الإعلامى فى دبي. ويمكن للقراء التعليق على محتوى جميع الأخبار والتقارير التى تنشرها المدونة (رابط المدونة: http://blogs.fco.gov.uk/arabicmediahub)

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، إن المدوّنة عبارة عن منصّة تهتم بإطلاع النخبة العربية ووسائل الإعلام والجمهور العربى بكل أطيافه وشرائحه على موقف الحكومة البريطانية من قضايا الشرق الأوسط والدور الذى تلعبه فى مواجهة الأزمات والصراعات.

وأضاف "يهمّنا كحكومة بريطانية أن نسلّط الضوء عبر هذه المنصة الإعلامية كذلك على تنوع المجتمع البريطانى واندماج المسلمين فيه، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها بريطانيا فى تعزيز علاقاتها مع بلدان المنطقة فى مجالات عديدة."

وقال "يأتى هذا فى وقت نعمل فيه فى بريطانيا على إبراز هويتنا بعد خروجنا من الإتحاد الأوروبى والتأكيد على أن بريطانيا ستبقى منفتحة على العالم وستواصل لعب دور مهم وفاعل فى الشرق الأوسط الآن أكثر من أى وقت مضى."

وأكد سموأل الحرص عبر إطلاق هذه المدونة على الإستماع إلى الرأى والرأى الآخر بما يعكس القيم البريطانية التى تقوم على التسامح والتنوع وتقبل الآخر، قائلا "لذلك فإن هذه المدونة هى ليست فقط لنشر مواقف وآراء الحكومة البريطانية فقط بل هى أيضا بوابة نستمع من خلالها إلى آراء الجميع حتى الذين لا يتفقون مع سياستنا الخارجية أو غيرها."

يذكر أن هذه المدونة تلحق بركب عدد من المنصات التابعة للخارجية البريطانية على وسائل التواصل الإجتماعى على تويتر وفيبسوك فضلا عن قناتها على اليوتيوب وحسابات المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى المنطقة على تويتر، فيسبوك، سناب شات، إنستجرام.