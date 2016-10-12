أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أبو مازن يقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعين عماد سليم خلفا له

Google+ Print
أبو مازن يقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعين عماد سليم خلفا له أبو مازن يقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعين عماد سليم خلفا له

>كتب أحمد جمعة

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مرسومين، أحدهما بإقالة سامي صرصور من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والآخر بتعيين القاضي عماد سليم لرئاسة مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سجالا وقع بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي استوجب على الطرفين عقد مؤتمرات صحفية لتوضيح موقف كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من بيانات.

وقال الطيراوي حينذاك :" القضاء الفلسطيني محل احترام وتقدير كبير ، وهيبته موجودة ومتوفرة، والقضاء في مرحلة التحرر الوطني، هو السيد الحاكم ، وكلنا أمامه سواء.

وعرض الطيراوي وثائق بمراسيم رئاسية تم تعديلها بعد صدورها ، خارج إطار القوانين المعمول بها ، وعرض خرقاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور ، في النظر بقضية كانت بين يديه وهو محامي وعندما أصبح قاضياً حكم بذات القضية .


> وقال الطيراوي:" أنا جاهز للوقوف أمام القضاء ، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور ، ولن ارضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضياً".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365