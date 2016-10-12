بوتين: من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية الحالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية الحالية لأنها تفضل الإملاء لا الحوار.

وعن قلق روسيا من تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة قال بوتين إن واشنطن مولت المعارضة المتطرفة في أوكرانيا وساهمت في انقلاب هناك، وأضاف أمام منتدى اقتصادي إن روسيا حينئذ اضطرت للتدخل لحماية الروس الذين يعيشون في أوكرانيا.

وبحسب رويترز فقد أضاف بوتين أن “هناك حاجة للتصرف كشركاء ووضع مصالح بعضنا البعض في الاعتبار” في إشارة إلى العلاقات الأمريكية الروسية، مشيرًا «نعد مستعدون لذلك».

وقال بوتين إن الفضيحة التي خرجت في الولايات المتحدة بشأن مزاعم عن اختراق روسيا لرسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي لم تكن في مصلحة روسيا.

وأضاف أن كل الأطراف المعنية بالسباق الرئاسي الأمريكي يسيئون استخدام خطاباتهم عن روسيا لتحقيق مصالحهم. وقال إن موسكو مع ذلك ستعمل مع الرئيس الذي سينتخب.

وعلى صعيد متصل قال الكرملين يوم الأربعاء إنه يرى تصريحات البيت الأبيض سلبية عندما تحدث عن رد “متكافئ” مخطط له على القرصنة الإلكترونية على مواقع منظمات تابعة لأحزاب سياسية قالت واشنطن إنها تمت من جانب قراصنة روس.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه يبحث في مجموعة من الردود على القرصنة الروسية المزعومة.