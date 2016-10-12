«المالية» تتيح 10.5 مليار جنيه لوزارات النقل والبترول والتموين وماسبيرو

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، الأربعاء، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 10.5 مليار جنيه في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة اليوم الأربعاء، بأن الإتاحات تتضمن 4 مليارات و563 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول كدعم للمواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضاف معيط أن الإتاحات تتضمن 4 مليارات و430 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية تشمل ملياري و448 مليون جنيه للدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و952 مليون جنيه نقاط خبز عن شهري أغسطس وسبتمبر, فضلا عن مليار و30 مليون جنيه ضمانات لشراء 600 ألف طن قمح مستورد.

وأشار إلى أن الإتاحات تشمل أيضا 147.2 مليون جنيه لدعم تشغيل خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل وإتاحة 98 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للتأمين الصحي على الطلاب والمرآة المعيلة والطلاب دون السن المدرسي عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأوضح معيط أن الإتاحات تشمل أيضا 74.6 مليون جنيه لسداد المديونيات المستحقة على مستشفى القصر العيني الجديد ومستشفى عين شمس التخصصي لصالح شركات الأدوية والكهرباء وشركات الصيانة.

وأردف أن الإتاحات تتضمن 125 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهري أغسطس وسبتمبر.

ومن جانبه، كشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ان الإتاحات تتضمن أيضا 440 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضاف عبد الفتاح أنه تم إتاحة 197 مليون جنيه مساهمة من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج, وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين, بالإضافة إلى إتاحة 199.8 مليون جنية لوزارة البترول والثروة المعدنية لسداد المستحق للشركات القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من البوتاجاز.

وأشار إلى أنه تم إتاحة 200 مليون لهيئة التنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق وأيضا إتاحة 120 مليون جنيه لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي “الروبيكي” قيمة التعويضات المالية الخاصة بسور مجرى العيون.