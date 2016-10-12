«برلمانية» تدعو لدعم قرار محافظ كفر الشيخ بإعادة بناء مستشفى بيلا المركزى

دعت النائبة هالة أبو السعد، أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ، للوقف خلف المحافظ، و دعم عملية إعادة بناء مستشفى بيلا الجديد “شعاع الأمل”، و أوضحت النائبة فى بيان إعلامى، أن الخطة الموضوعة لتطوير المستشفى القديمة بهدمها بالكامل مع إعادة بناءها على أحدث طراز، وتحويلها من مركزى إلى عام ، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بشكل أفضل، خاصة و أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، هو من يتولى عملية الهدم والبناء، و ذلك حرصًا من المحافظ على إنهاء أعمال البناء فى أسرع وقت، بتكلفة مالية تقدر بحوالى 200 مليون جنيه.

كما أشارت أبو السعد، إلى أنه تم نقل أقسام المستشفى كما هو متفق عليه إلى مبنى مستشفى الحميات، بمدينة بيلا، كما تم نقل مدرسة التمريض، وقسم الأطفال، والباطنة، والعيادات الخارجية، إلى أماكن أخرى بالمدينة، حتى إنتهاء أعمال البناء فى المستشفى الجديد، و نقل قسم الغسيل الكلوى إللى مقره المؤقت بمسجد عبدالرحمن البيلى بشارع 23 يوليو.

و أضافت النائبة، أن المستشفى القديم كان يعانى من حالة إهمال و ساءت أوضاعه على مدار السنوات السابقة قبل وقف العمل فيه، حتى صدر هذا القرار الصائب لكى نعيد بناء مستشفى جديد يليق بمدينة بيلا، و يكون قادر على خدمة الأهالى، و اختتمت النائبة قولها، حيث دعت أهالى بيلا إلى التروى و الحكمة، وألا ينجروا إلى الدعوات التى تدعو إلى التصعيد، مع إعطاء الفرصة للمسؤولين لكى ينهوا العمل فى المستشفى الجديد بأسرع وقت.