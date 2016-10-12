9يناير.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق في قضية «حرق الأحراز»

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين لاتهامهم في واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ،إلى جلسة 9 يناير 2017 للحكم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، التي تكشف تعرض قيام للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق »، بلال عادل محمد «خواطر – محبوس»، ناصر أبو الوفا عبدالشفيع «عامل تجليد – محبوس»، محمد سلطان ناجى «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات – محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبو