أخبار عاجلة

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

9يناير.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق في قضية «حرق الأحراز»

Google+ Print
9يناير.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق في قضية «حرق الأحراز» 9يناير.. الحكم على رئيس نيابة الهرم السابق في قضية «حرق الأحراز»

تعبيرية

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين لاتهامهم في واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ،إلى جلسة 9 يناير 2017 للحكم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، التي تكشف تعرض قيام للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق »، بلال عادل محمد «خواطر – محبوس»، ناصر أبو الوفا عبدالشفيع «عامل تجليد – محبوس»، محمد سلطان ناجى «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات – محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا