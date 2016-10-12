بالصور.. السيسي يكرم أبطال دورات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات فى دورات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لهم اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وهنأ الرئيس أبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية بريو دى جانيرو علي ما حققوه من إنجاز، ومنحهم أوسمة الرياضة تتويجا لمجهوداتهم وحصولهم على مراكز متقدمة على المستوى العالمي.

وأكد الرئيس – خلال استقباله اليوم الأربعاء – أبطال مصر بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضية أهمية توجيه طاقات الشباب إلى المجالات المفيدة صحيا وذهنيا واعتبارها أحد مقاييس تقدم وتحضر الشعوب.

بدوره، قال مطاوع عبدالباقي لاعب ألعاب قوى وكرة طائرة معاقين وحاصل على الميدالية البرونزية في الكرة الطائرة فى البارالمبياد بالبرازيل “إن الرئيس شكرنا وطالبنا أن نشد حيلنا في القادم علشان خاطر البلد”.

وأضاف “نشكر الرئيس على اهتمامه بالمعاقين وتكريمه لنا، بالإضافة إلى المدينة التي ستقام في الإسماعيلية لذوي الاحتياجات الخاصة تزيد من اهتمام الدولة بنا”.

فيما قال هشام صلاح كابتن منتخب مصر فى الكرة الطائرة فى البارالمبياد بالبرازيل، “الرئيس شرح لنا الاوضاع الحالية فى مصر ورغبته فى بناء مستقبل عظيم لاولادنا واحفادنا ونحن شكرناه على المساواة بين الرياضين والمعاقين الرياضيين لأنها كانت من الأمور التى تسبب لنا مشاكل نفسية فى عدم المساواة بيننا”، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات الشخصية الخاصة بالرياضيين وتمت الاستجابة لها.

أ ش أ